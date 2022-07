Maleja Restrepo no se contuvo al ver a Tatán Mejía en filipina

La presentadora colombiana Maleja Restrepo conforma junto al motocrocista Tatán Mejía, una de las parejas más sonadas y estables de la farándula nacional, donde constantemente se apoderan de los titulares por sus muestras de amor, contenidos y detalles que giran en torno a sus carreras.

Puedes leer: La amorosa reacción de Maleja Restrepo tras avance de Tatán Mejía en MasterChef

Ese es el caso de Tatán quien hace unos días se listó entre los seis mejores cocineros del programa gastronómico MasterChef Celebrity, donde se ha destacado por sus habilidades culinarias y creativas en sus diversas preparaciones.

Este avance en la competencia lo hizo merecedor de la icónica filipina que usan los chefs profesionales y que este portó con orgullo.

Maleja Restrepo no disimuló el enamoramiento y orgullo por Tatán Mejía

Quien no pasó por alto esta evolución en la cocina más importante del mundo y el porte del nuevo uniforme fue la presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo, quien aprovechó sus historias de Instagram para exteriorizar públicamente su amor por su pareja y el enorme orgullo que siente por él.

"Cosita de mi vida Tatán Mejía, verte ahí en ese traje me llena de emoción y orgullo, ha sido una experiencia familiar que sin duda alguna nos ha fortalecido. Me siento feliz del quipo que somos. Sigamos remando este barco entre los 4", expresó Maleja en su perfil.

Sin embargo, las palabras de la también actriz no quedaron ahí y reiteró cuánto ama a su pareja y cuánto le sigue inspirando todo tipo de emociones: "TE AMO Y TE VES TAN DELICIOSO. "es tan corto el tiempo cuando te tengo cerca", añadió.

No te pierdas: Conoce los seis semifinalistas de MasterChef Celebrity 2022

Así celebró Maleja la clasificación de Tatán Mejía

Recordemos que tras el nuevo logró de Tatán, su compañera sentimental y madre de sus hijos no pudo contener su emoción y llegó a casa con cantos, besos, abrazos y mensajes de amor para su "MisterChef".

"Oe, oe, oe oe llegamos, llegamos, ¿dónde está mi finalista? amooor, llegaste a los seis, se alumbra la torre Colpatria, salen las estrellas, ¿cómo viste a tu papá entre los seis? Terrón (su mascota) también celebra, esooo, arriba, arriba, te amo, felicitaciones, por llegar a los seis", expresó Maleja.

Sus palabras no quedaron ahí y ratificó que ya no encontraba palabras para expresarle, pero que le quería dejar claro lo feliz y orgullosa que estaba por su desempeño en la cocina. Además lo motivó para que no bajara la guardia y siguiera sorprendiendo con su sazón y creatividad para que se liste entre los cinco mejores y siguiera avanzando.

Lee también: Maleja Restrepo envía hermoso mensaje a Tatán por el día del padre