La amorosa reacción de Maleja Restrepo tras avance de Tatán Mejía en MasterChef

La presentadora colombiana Maleja Restrepo llenó de amor las plataformas digitales hace tan solo unas horas, al llegar a casa con una efusiva y amorosa celebración tras la clasificación de su pareja, el motocrocista Tatán Mejía, entre los seis mejores de la cocina más importante del mundo, la de MasterChef Celebrity.

Recordemos que en la noche de este martes, el también creador de contenido volvió a listarse entre los seis finalistas de la competencia gastronómica, luego que la talentosa y polémica participante Isabella Santiago, se despidiera de la cocina, pese a tener todas las intenciones y amplios conocimientos para llegar a la final y convertirse en la futura ganadora de esta temporada; sin embargo, una torta la sacó de esta competencia, dándole paso a Tatán Mejía, Estiwar G, Carlos Báez, Ramiro Meneses, Chicho y Cristina Campuzano, al anhelado título.

Recordemos además que esta no es la primera vez que Tatán se da paso entre los mejores de la cocina, de hecho, en el ciclo pasado destacó con su preparación pasando directamente a ser el sexto finalista. Sin embargo, fue en este reto de eliminación donde sus compañeros pusieron en práctica todo lo aprendido hasta la fecha para defender su lugar en el programa y lo lograron, ya que tras poner en aprietos a los jurados que no hayaron crítica alguna en las preparaciones, decidieron que de manera icónica, ninguno se despediría en ese momento de la cocina.

Maleja Restrepo y su efusiva celebración por el logro de Tatán Mejía

Tras el nuevo logró de Tatán, su compañera sentimental y madre de sus hijos no pudo contener su emoción y llegó a casa con cantos, besos, abrazos y mensajes de amor para su "MisterChef".

"Oe, oe, oe oe llegamos, llegamos, ¿dónde está mi finalista? amooor, llegaste a los seis, se alumbra la torre Colpatria, salen las estrellas, ¿cómo viste a tu papá entre los seis? Terrón (su mascota) también celebra, esooo, arriba, arriba, te amo, felicitaciones, por llegar a los seis", expresó Maleja.

Sin embargo, las palabras de la también actriz no quedaron ahí y ratificó que ya no encontraba palabras para expresarle, pero que le quería dejar claro lo feliz y orgullosa que estaba por su desempeño en la cocina. Además lo motivó para que no bajara la guardia y siguiera sorprendiendo con su sazón y creatividad para que se liste entre los cinco mejores y siguiera avanzando.

Finalizó su muestra de amor recordándole cuánto lo ama y trayendo a la conversación, el complejo momento que vivieron días atrás, cuando ya habían creído que Tatán hacía parte de los seis mejores cocineros de esta temporada.

