Maleja Restrepo demostró su habilidad al hablar inglés.

La creadora de contenido Maleja Restrepo estuvo por estos días en Estados Unidos para pasar Semana Santa en familia y celebrar su cumpleaños, aunque Tatán Mejía no pudo estar a su lado, la presentadora decidió viajar junto con sus hijas, Guadalupe y Macarena, y su mamá.

A la bella mujer se le vio disfrutando de las playas de este país a pesar de que el clima no era el apropiado, pues había fuertes vientos que levantaban la arena del lugar. Sin embargo, en todo momento mantuvo una buena actitud demostrando que la estaba pasando muy bien junto con su familia.

“Nosotros estamos aquí disque pinta playera. Usted no sabe el ventarrón tan frío que hay, o sea, es como sol, pero vean cómo se mueven todas las palmas. Vamos a intentar hacer nuestro día de playa. No importa lo que venga”, manifestó en su momento la presentadora.

Según dejó ver por medio de sus historias de Instagram, en donde acumula más de cuatro millones de seguidores, el pasado domingo se encontraba disfrutando de sus últimas horas en este país ya que dentro de poco debía volver a Colombia para retomar sus labores cotidianas.

Luego de varios días allí, la joven presentadora decidió practicar su inglés, pues al parecer no es un idioma que maneje a la perfección. Uno de los encargados en evaluarla fue un pequeño y su hija Guadalupe.

La encargada de la siguiente pregunta fue su pequeña hija Guadalupe, quien la puso a prueba con una frase para pedir algún alimento de forma amable.

“Y uno cómo pide la comida amablemente”, pregunta la pequeña, a lo que Maleja responde: “Me I Get a hamburguer”.

Ante esta pregunta, Maleja aclara que anteriormente ella pedía la comida diciendo I Want y que su hermana le llamaba la atención debido a que, aunque es correcto, no es una forma muy amable de hacerlo.

“Es que, a ver, les voy a contar. Lo que pasa es que yo decía I Want, entonces mi hermana a cada rato que I Want no, I Want es como grosero, es como tráigame”.