Maleja Restrepo y la importante conversación con su hija Guadalupe

Maleja Restrepo, la hermosa presentadora y actriz colombiana, quien, además, es esposa de uno de los participantes estrella de MasterChef Celebrity, Tatán Mejía; pasó semana santa en bellos lugares junto a sus dos hijas: Guadalupe y Macarena.

En medio de las varias publicaciones que hizo en su Instagram con más de 4 millones 100 mil seguidores, la presentadora expuso una en donde destacó una de las partes más importantes de este viaje: las profundas conversaciones con su hija mayor, Guadalupe.

“Se acabó el paseo y no hubo bronceo, pero si buenas charlas con la hermosura de mujer que tengo a mi lado; y en una de las tantas me contó que hace poco junto con una maestra en su colegio, empezaron a conversar acerca de los padres que generaban confianza entre sus compañeros de curso y me dice ‘mami mis amigas te mencionaron a ti’ eso me hizo feliz porque la confianza para mi es un tema retador, un trabajo constante y que me gusta que se dé con fluidez” escribió Maleja en la descripción de este post tan especial.