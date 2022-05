Olor de Maleja Restrepo casi pone a vomitar a Tatán Mejía

La guapa presentadora caleña Maleja Restrepo, conforma junto a Tatán Mejía, una de las relaciones más sonadas, queridas y estables de la farándula nacional, tanto, que a petición de sus seguidores, sacaron un libro hace varios años llamado "Parceros", donde compartieron algunos de los detalles que les han funcionado como pareja para mantener la llama encendida.

Años después, varios de esos tips siguen estando presentes e indudablemente el amor y complicidad entre ellos también. Como muestra de ello, están sus contenidos en pareja y las situaciones que constantemente comparten, donde dejan claro que el seguir siendo novios y el seguir conquistándose y mantiendo el deseo a pesar de los años juntos, son algunos de los pilares.

Maleja Restrepo y la broma del splash a Tatán Mejía

Las bromas también hacen parte de esa amistad que siguen fortalenciendo y como el ejemplo más reciente de ello, esta el clip donde Maleja evidenció el malestar que casi lleva hasta el vomito a su marido, por un fuerte e inusual olor que ella tenía, producto del splash de melocotón que se había aplicado.

+¿A qué hueles? Huele como a zúcar, ¿qué te echaste?, preguntó Tatán -¿Qué? ¡nada!, respondió Maleja +Si te echaste algo, huele como a mareo, viste ese olor a mareo, jum, abre la ventana, ¿qué te echaste? enserio, ¿qué loción es esa? ufff ese olor que marea, ¿qué es? -¿Usted por qué es tan sensible con los olores, pero tan insensible con los malos olores? +Espera que tengo el olor aquí (en la garganta) ¿qué es eso?

-es un splash responde Maleja entre risas

Tras esto, Tatán siguió incrementando y evidenciando su malestar, pidiéndole incluso al conductor que bajara la ventana, para poder contrarrestar sus naúseas y desde luego, toda la responsabilidad, se la dio al nuevo splash de melocotón de su mujer: "usted qué dijo, deme un splash para ahuyentar, que hacen vomitar a mi marido, de cuáles, de ese que es muy dulce, un mata pasiones".

Malejka publicó el video en su Feed de Instagram, donde rápidamente superó los 111 "me gusta" y acumuló miles de comentarios, donde se reían por la reacción del actual participante de MasterChef Celebrity.

"Pidió el splash más dulce combinado con el segundo más dulce y le echó una libra de azúcar pa reforzar", "Eso es LITERAL OLOR A MAREOOO", "Como ambientador de Taxi", "No he dejado de reír", "Olor a ambientador de bus jajajaja es decir olor a mareo Jajajaja uds dos son top jajajaj", " como a baño de centro comercial jajajja" y "l olor a mareo si existe y no pienso discutirlo", fueron algunos de los comentarios.

