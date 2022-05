Maleja Restrepo aclaró rumor de su embarazo

La hermosa presentadora Maleja Restrepo confundió a sus seguidores el pasado lunes al intentar ponerlos a la expectativa al preguntarles sobre el por qué creían que una de sus maquilladoras había reaccionado emocionada ante una noticia que le había acabado de dar.

Al no dar contexto de la situación, ni ningún tipo de pista, y al juzgar por la eufórica reacción de la mujer, muchos internautas lo asociaron a que Maleja Restrepo estaba esperando a su tercer hijo junto a su esposo, el participante de MasterChef Celebrity de Canal RCN, Tatán Mejía.

De hecho, hace un par de semanas Maleja había soltado un par de comentarios con relación a esto, por lo que no sería tan descabellado que sus seguidores pensaran que efectivamente estaba embarazada.

El primero de ellos fue durante el concierto de Rubén Blandes, el cual se llevó a cabo en el Movistar Arena, en Bogotá. Estando en las instalaciones del evento, la presentadora le pidió al deportista que llamara a Rubén para que comenzara el concierto pronto y hasta bromeó con ponerle su nombre a su próximo hijo.

“Estoy emocionada, llámelo (A Rubén Baldes) y dígale que salga ya”, le dice a Tatán, a lo que el hombre simula la llamada y le dice: “Rubencho, parcero, se está demorando mucho, llave. Ya es hora”. Maleja lo interrumpe al decirle que “Porque si pedimos un varón, le ponemos Rubén” e inmediatamente Tatán la voltea a ver con asombro.

Recordemos que la pareja actualmente son padres de dos hermosas pequeñas. La mayor Guadalupe y la menor, Macarena.

“Vean, yo le conté a Pau una noticia y ella como reaccionó (expresiones de felicidad) ¿Qué le habré contado?”, fue el video que compartió la presentadora junto a una casilla de preguntas para que los internautas respondieran cuál creían que había sido la noticia.

Al parecer, varios internautas llegaron a la misma conclusión al responder que estaba embarazada y que por eso su compañera de trabajo estaba tan contenta. Sin embargo, Maleja respondió rápidamente para que este rumor no creciera y negó el estar esperando un tercer hijo y hasta afirmó que Tatán se realizaría la vasectomía pronto.

“No, no, no, no estoy embarazada. Es más, Sebas ya en unas semanitas junto un grupo de amigos se irán a hacer la vasectomía. Va a ser como el plan cinco por uno (risas) no mentiras, pero sí. Ya casi, ya casi… Y no, no es embarazo, no es embarazo”.