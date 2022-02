Luly Bossa comparte reflexión sobre los días en que su hijo no le quiere hablar

La actriz barranquillera Luly Bossa conmovió e inspiro a los más de 500 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al compartir en video una reflexión, la cual surgió de los días en los que su hijo no quiere hablarle.

"Cuando tú puedes hacer algo y tus hijos no, ponte en sus zapatos. Piensa antes de reaccionar, deja que pase un rato para ver si puedes ser el dulcesito que ellos/as necesitan. No la tienen fácil, Ángelo no se queja, siempre tiene esa sonrisa que ustedes tanto aman, pero cuando manda a la m... todo es mejor dejarlo. Solo hay que estar. Chao", escribió Luly Bossa.

La también creadora de contenido digital relató que "hoy Ángelo no me quería hablar, hay días en que no quiere hablar. Y por eso me fui a caminar por ahí... y hace ya seis años que Ángelo no camina. La operación fue cuando tenía 15 años, Ángelo tiene 20, pero él ya no caminaba, había dejado de caminar un año antes".

"Él no puede salir como todo el mundo, yo me fui a caminar, pero él no puede. Es en eso en lo que quiero que piensen, en cosas que de pronto para sus hijos son limitantes y no solamente estoy hablando de discapacitados, estoy hablando de muchas cosas", afirmó.

La actriz de 58 años agregó que los hijos "a veces contestan mal y uno tiene que tratar de entenderlos y ponerse en el zapato de ellos". Luly Bossa contó que Ángelo "no puede ir a cine y es un apasionado" por el séptimo arte y también habló de las dificultades que enfrenta para transportar a su hijo afuera de la casa.

