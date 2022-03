Luisa W y Pipe Bueno difieren posturas sobre el concierto de Miley Cyrus

Este 21 de marzo, la estrella del pop Miley Cyrus tuvo su esperada presentación en el Estadio Cubierto Movistar Arena de la capital colombiana, donde miles de personas hicieron presencia para corear a pulmón herido sus éxitos.

Ese fue el caso de la creadora de contenido antioqueña Luisa Fernanda W, quien se mostró bastante emocionada de ver en persona a una de sus artistas favoritas, misma, que según sus palabras, la inspiró para seguir soñando y trabajando para materializarlo.

Quien no se mostró del todo convencido de asistir a la presentación de la artista, fue el esposo de la también empresaria, Pipe Bueno, quien se cuestionó por cambiar sus gustos musicales, por conciertos de la artista.

A esto Luisa respondió con una gran carcajada afirmando que le encanta que sea así, ya que para ella las relaciones deben ser negociables, ella acompaña y ahora se disfruta y canta a pulmón herido los éxitos populares y Pipe, la acompaña a ver a una de sus interpretes predilectas.

"Ese es el amor, porque yo no era la más fan del género, ahora ya si lo soy y Luisa canta rancheras a todo pulmón y me encanta que mi pareja me apoye y me traiga a un concierto de Miley", respondió Luisa.