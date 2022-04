Luisa Fernanda W envío reflexivo mensaje tras ver Yo soy Betty, la fea.

La creadora de contenido y empresaria Luisa Fernanda W quiso compartir con sus seguidores un reflexivo mensaje tras ver por segunda vez la producción de Canal RCN Yo soy Betty, la fea la cual se encuentra en la plataforma de streaming Netflix.

Te puede interesar: Luisa Fernanda W publicó video para alejar rumores de problemas

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula casi 17 millones de seguidores, la influenciadora inicialmente enseñó a sus fanáticos su gusto por los outfits que Marcela Valencia, interpretada por Natalia Reyes, utilizaba en esa época.

La creadora de contenido manifestó que podría verse esta producción en varias ocasiones, pues su gusto por ella es bastante notorio.

“Yo esta novela me la podría ver las veces que sea. Me la estoy repitiendo, o sea, me la vi hace como dos años o un año, y otra vez como que me conecté de nuevo con Betty. Eso capítulos uno se los ve así (rápido)”.