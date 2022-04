Luisa Fernanda W publicó video para alejar rumores de problemas

Luisa Fernanda W ha tenido días movidos en las redes sociales; en primer lugar, sus seguidores le preguntaron si está embarazada de nuevo o si atraviesa problemas emocionales o difíciles, pues la han notado bajo de nota.

Incluso, otros fueron más allá y llegaron a especular si la mujer había terminado su relación con Pipe Bueno o estaba atravesando una crisis seria con él.

Ante dichos cuestionamientos, la creadora de contenido dio a conocer que no se trata de eso y solo ha optado por mantenerse un poco alejada de las redes. “Estoy viviendo el momento, relajada, no tan expuesta como antes”, expresó.

Y para terminar de darle valor a sus palabras, La W compartió un alegre video en su cuenta de Instagram donde suma 16 millones de seguidores. En él, la antioqueña baila y salta desaforadamente, ratificando con cada paso que está al 100 por ciento en cuanto a ánimo.

Esta semana me sirvió mucho para desconectarme un poco. Me siento recargada de amor propio, de amor por quienes me rodean. Estoy recargada de buena vibra y bailar me recarga aún más. Qué tengan un buen inicio de semana