Lowe León intentó cantar reconocida canción junto a Jerau, pero no tuvo éxito

Lowe León continúa siendo tendencia, esta vez por un penoso momento que vivió durante una reunión en la que se encontraba cantando en vivo el artista Gerardo Augusto Rodríguez de la Rosa, mejor conocido en la industria musical como Jerau.

Al parecer, según se puede apreciar en el video viralizado por medio de las redes sociales, el artista le habría permitido a Lowe interpretar una de sus canciones más reconocidas, pero este habría hecho algo durante su interpretación que Jerau no le gustó.

Según se puede apreciar en el audiovisual compartido por medio de una reconocida cuenta de Instagram dedicada a los acontecimientos que suceden en el mundo del entretenimiento, Lowe León se encontraba cantando una estrofa de la canción, pero al intentar cantar el coro lo habría hecho de forma incorrecta y por tal razón Jerau decidió quitarle el micrófono para él retomar el tema musical.

A oscuras y con micrófono en mano, mientras Jerau se encontraba a un costado suyo, Lowe cantó la estrofa de la canción “Conquista” en la que dice “Y no saben lo difícil que es desearla entre mis brazos y no saben lo terrible que a ninguno le hace caso”. Sin embargo, al momento de cantar el coro, Lowe habría omitido un corto fragmento, ocasionando la inesperada reacción del artista.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Luego de que el corto audiovisual se viralizara, los internautas no pudieron evitar opinar al respecto, pues varios de ellos consideran que Lowe León no sabe cantar y que por tal razón su carrera como músico no ha despegado.

De hecho, otros aseguran que el hombre logró ser reconocido luego de entablar una relación con la influenciadora Andrea Valdiri, con quien actualmente enfrente un pleito legal por la custodia y prueba de ADN de Adhara.

“No tiene el tono para la canción y se nota”, “Pero es que quién dijo que ese man canta? Ese león no ruge maulla”, “El no sabe como querer perfilar. Lo malo es que de ninguna forma lo logra de forma positiva”, “Ese Man no tiene nada de cantante, solo pasar pena”, “Hahahahahahaha mk yo de ese man no escuchado ni una canción, hahahahahaha lo conozco es por valdiri”, “Para que le va a dejar el micrófono si ese man no canta y le está matando la energía que lleva la canción”, “Parece que Lowe no entró en la nota que era y jerau le dijo así no es y le quitó el micrófono jajajajajaja”.

