"Un abogado no se asusta con otro abogado", representante de Lowe León

Hace un par de días los abogados de la influenciadora barranquillera Andrea Valdiri interpusieron un requerimiento en contra de Mauricio Cuello, abogado de Lowe León, al considerar que no ha tenido en cuenta los derechos que protegen a Adhara y, según ellos, se ha querido aprovechar de este caso para “dar a conocer” su nombre.

Y es que luego de que se hiciera pública la decisión de un juez de la República de aceptar la demanda interpuesta por la firma Víctor Mosquera Marín abogados, en representación de Andrea Ospina Valdiri, de Filiación Extramatrimonial en contra de Luis Eduardo León Amaris, conocido también como Lowe León, la pareja ha sido el centro de atención en las redes sociales.

Ahora, tras el reciente comunicado por parte del abogado de la influenciadora en el que reprocha el actuar del profesional, Mauricio Cuello envió una contundente respuesta, aprovechando una pregunta realizada por medio de la herramienta que ofrece la red social Instagram.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de cien mil seguidores, el profesional realizó la famosa dinámica de preguntas y respuestas que ofrece esta red social con el fin de charlar un poco con sus seguidores sobre temas de su interés, entre esos, el proceso legal que hay entre Andrea Valdiri y su cliente Lowe León.

“Qué piensas de la demanda que te hizo Andrea (Vladiri)”, fue la pregunta realizada por parte de un internauta.

Ante esto, el abogado contestó que no estaba al tanto de tal demanda, y que de ser así se defendería sin ningún problema, ya que esto hace parte de su trabajo.

“Que yo sepa actualmente no tengo ninguna demanda cursando en mi contra, pero el día que eso ocurra, pues me defiendo y no pasa nada, eso hace parte de mi trabajo… Posdata: UN ABOGADO NO SE ASUSTA CON OTRO ABOGADO…”.