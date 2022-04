Lorna Cepeda desató risas en redes tras cómicos clips

La guapísima actriz Lorna Cepeda es una de las mujeres más queridas, sonadas y seguidas de la farándula nacional y plataformas digitales, gracias a la belleza, sensualidad y talento que hasta ahora la caracteriza. Esto, ha hecho que gran parte de lo que dice, hace y publica, se convierta rápidamente en tendencia nacional y digital.

El ejemplo más reciente de ello se dio en sus últimas publicaciones de Instagram, donde aprovechó algunos de los lip sync más famosos de TikToks, para parodiarlos muya su estilo. El primero bromeaba sobre su supuesto estado emocional.

Lorna Cepeda y su cómica predicción astrológica

"Dice mi horóscopo que viene un amor con retraso, que no me preocupe, que llega...por Dios, ¿otro retrasado? noo, por favor", dijo la cartagenera, a quien le bastaron solo minutos para superar los 22 mil likes y acumular múltiples comentarios de colegas y seguidores, que en su mayoría se reían y le pedían videos específicos en la plataforma social.

Las cómicas oraciones de la cartagenra, Lorna Cepeda

Posteriormente, publicó un clip donde de manera muy desesperada, le pide a Dios que deje a ese hombre que ella quiere en su vida. "Señor Jesús, tu que me estás escuchando padre, si este hombre no es para mí, oblígalo, oblígalo porque aquí mandas tú, no él".

Este segunda y más reciente propuesta, despertó todo tipo de reacciones por parte de los internautas y compañeras del medio, quienes apoyaron su oración y hasta confesaron que ells también harían su versión.

"Jajajaja amiga te lo robaré", "Obligalooooooooo jajajjajaja", "No te preocupes no necesitas de Jesús para que me obligue, con que me lo digas es suficiente", " jajaja esto me hizo el día", "eres genial", "siempre que veo esto, te imagino en las más cómicas escenas de Betty y me parto de risa, deber´´ias hacer el audio donde dices que la pobreza te está respirando en la nunca, lo amaría" y "amo tu carisma y belleza, eres única y un orgullo de nuestra Cartagena", fueron algunos de los comentarios.

