Aida Victoria Merlano revela lo que haría en la cárcel para ganar dinero

Las próximas serán unas horas cruciales en el caso de Aida Victoria Merlano y su lío judicial luego de que un juez la declarara culpable de supuestamente haber ayudado a su mamá, la congresista Aida Merlano, a fugarse de la justicia en el 2019, ya que, según la Fiscalía General de la Nación, la influenciadora, al parecer conocía el plan de fuga, habría participado activamente y también habría usado a su hermano menor para ejecutar el plan.

Son 17 los años de cárcel que habría pedido el ente investigador sin opción de solicitar el beneficio de casa por cárcel, según manifestó la misma Aida Victoria, que en sus redes sociales también reveló que su abogado había apelado la sentencia y que este martes 13 de septiembre se definirá si ella finalmente va o no a la cárcel.

Pero, antes de que Aida Victoria Merlano tenga que dar la cara de nuevo a las autoridades, la influenciadora dio detalles de su caso a una revista, afirmando que ella no sabía del plan de fuga de su mamá y que ella solamente la visitó en el consultorio y le entregó su celular y fue con su hermano, porque su mamá dijo que él también iba a verla, aseguró ser inocente de los cargos que la acusan ya que ella no ayudó a su mamá a escapar y cuestionó algunas de las acusaciones en su contra.

En la misma entrevista, la influenciadora habló de lo que podría pasar en caso de que la sentencia en su contra quede firme, pues aseguró que la vida de ella y día su familiares y empleados cambió debido a su trabajo en las redes sociales, lo que impactaría en la calidad de vida de ellos, por eso aseguró que se ha estado informando para que ella pueda hacer un podcast y generar empleos en la cárcel, ella lo haría.

"Yo donde sea que esté voy a seguir siendo Aida, afuera, adentro, donde a mí me toque estar, Aida va a ser Aida y si me toca hacer un podcast desde la cárcel y me dan la autorización, pues imagínate, genero empleos dentro de la prisión también. y monto otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien, pero también, lo monto desde la cárcel", detalló.