Lo que tuvo que hacer Karol G por presión social cuando solo tenía 18 años

El éxito de Karol G en el mundo, es innegable, la colombiana ha tenido que luchar muy duro para ocupar los principales lugares de los listados musicales más importantes, además de contar con billones de reproducciones de sus canciones, en las plataformas digitales.

Pero en el camino al éxito, la cantante paisa ha pasado por momentos muy complicados en su vida y en una entrevista para la revista Vogue, confesó dos de esos momentos uno relacionado a su peso y otro a una cirugía estética que hizo cuando era más joven.

Karol G confesó que hace algunas semanas ella se fue de vacaciones y que allí se olvidó de las dietas y las restricciones en la alimentación, así que comió de todo y regresó con seis kilos demás y que ahora volverá a trabajar, ya que pronto va a grabar un video musical e iniciará su tour, así que junto a su entrenador están en “un plan macabro” de entrenar en ayunas, a doble jornada, y comiendo mucha ensalada y carne, sin embargo, aclaró que lo hace para aguantar todo el show de tres horas y no por un tema de apariencia.

En la misma entrevista, la intérprete de “Gatúbela”, habló sobre un procedimiento estético que ella se realizó cuando tenía apenas 18 años de edad por presión social, pues confesó que a esa edad, cuando su carrera comenzaba a despegar, la cantante se hizo una cirugía de aumento de seno.

Karol G explicó que esa era una cirugía que muchas mujeres se querían hacer desde pequeña, pero que a ella no le gustaba, sin embargo, a los 18 años su pensamiento cambió y al ver que todas estaban haciéndose esta intervención ella también se sometió a hacerse la cirugía ya que creía que era “la única que no las tenía”.

“Desde pequeñitas todas las querían tener, yo durante mucho tiempo no lo quise, pero llegó un punto en el que dije: las debo tener, soy la única que no las tiene, y me puse, yo tengo aumento desde los 18 años. Lo hice porque todo el mundo lo hacía, el entorno alcanza a cambiar su pensamiento”, afirmó la cantante colombiana.