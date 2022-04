Lina Tejeiro reveló a qué edad se independizó totalmente

La actriz colombiana Lina Tejeiro es una de las mujeres de la farándula colombiana más activas en las redes sociales, pues la hermosa joven suele crear contenido para entretener a sus cientos de seguidores.

En esta ocasión la hermosa colombiana decidió realizar una dinámica por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula más de nueve millones de seguidores, para que sus fans pudieran conocer un poco más de lo que estaba pasando en su vida actualmente.

Una de las preguntas que la joven recibió estuvo relacionada sobre la soledad, y es que como todos sabemos, Lina Tejeiro vive en su propia casa, la cual adquirió con mucho esfuerzo y hasta donde se conoce, no tiene actualmente pareja, aunque los rumores sobre su regreso con el cantante de música urbana continúan sonando en las redes sociales.

Ante esto la joven respondió que desde muy joven se ha considerado una persona totalmente independiente, y que de hecho su madre siempre la apoyó en eso.

“¿Que si batallo con la soledad? No. No, porque desde muy chiquita he sido muy independiente y le agradezco enormemente a mi mamá de haberme criado así y además de haberme dejado ser independiente, porque mi mamá pues si hubiera querido me hubiera dicho: No te vas de la casa, no sales, no haces. Pero como que siempre de una u otra manera me dejaba ser”.