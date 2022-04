Le llueven críticas a la nueva canción de Anuel y Yailin

Hoy fue el lanzamiento del tema musical del cantante urbano, Anuel AA y su novia Yailin, y para esto, la pareja hizo fotos y muchas publicaciones al respeto.

El tema, que ambos anunciaron era solo para mayores de edad, habla de su relación, de lo que sienten el uno por el otro, pero también esas formas explicitas en las que se demuestran su amor.

En el video se puede ver a ambos, en algunos momentos juntos, pero en otras por separado, bailando y demostrando algunas cualidades para el baile, pero también resaltando todo el show de luces y los bailarines que tuvieron para este video.

Y aunque ambos han dejado ver que son tendencia y número uno con su tema en varios países, las redes sociales, sobre todo Twitter ha demostrado que son tendencia de forma no muy grata, pues hasta quienes se consideran fanáticos del artista han manifestado que el tema no es de los mejores.

En esta red social aún es tendencia el nombre de ambos, pues muchos han manifestado también que no debió unirse con su novia, que la joven no tiene buena voz, y que no está bien visto para muchos, las partes de la letra que ella interpreta, ya que son muy explicitas.

Otros manifestaron que no se puede escuchar más de una vez, que no es un buen tema, y otros hasta asociaron la canción con la relevancia que la novia del cantante quiere tener con Karol G, pues vale la pena destacar que, en su momento, cuando tenían una relación hicieron varios temas juntos, pero siempre destacaron por el contenido romántico que tenía la canción.

Sin embargo, ellos en sus redes se han enfocado en mostrar lo positivo, el apoyo de su fanaticada y los números que ya ha generado el audiovisual.

