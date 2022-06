Laura Tobón mostró su figura con ajustados cambios de looks

Hace poco más de cuatro meses que la modelo y presentadora Laura Tobón trajo al mundo a su pequeño hijo Lucca, y desde entonces las redes sociales las ha usado para varios objetivos.

Uno de ellos ha sido el mostrar cómo cambió su cuerpo, pues muchas mujeres sobre todo han pensado que ella no pasó por muchos procesos de cambios, de aumento de peso, de situaciones físicas que si bien son normales en el embrazo por eso ella ser una personalidad publica y tener un cuerpo entrenado no le pasarían.

Laura Tobón ha decidido mostrar, no solo su avance, sino también su realidad, el peso que ganó el comportamiento que tuvo su cuerpo y mucho más pero también ha mostrado cómo ha ido recuperando su figura y se ha convertido ahora mucho más en ese ejemplo de mujer y madre que ha podido volver a su trabajo, consolidar sus proyectos y mucho más, de la mano de su esposo y su pequeño hijo.

Es por eso que sus más recientes publicaciones donde se puede ver a Laura Tobón, no solo mostrando su figura, sino también resaltando que su cuerpo está en un gran momento, más de uno ha quedado perdido de amor con su belleza, pero también con la forma en la que se ha recuperado su cuerpo porque apareció en bata de baño, luego en traje de baño y finalizó con un ajustado traje de gala blanco donde su silueta fue protagonista.

Los comentarios no se hicieron esperar, porque más de uno no dudó en hacerle saber a Laura Tobón lo hermosa que se ve y lo bella que luce con cada cosa que se pone. Por eso, como no supo qué look elegir, les preguntó a sus seguidores quienes no dudaron en responderle con toda sinceridad.

“Estás hermosa”, “eres perfecta”, “esa mamá está muy guapa”, “todos se te ven hermosos”, “diría que todos porque estás muy mamacita”, “a ti todo te queda perfecto”, “ponte lo que quieras, te ves perfecta”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió la presentadora en su más reciente publicación de su cuenta de Instagram.

Una mamá a tiempo completo

Pese a que Laura Tobón al poco tiempo de dar a luz a su bebé Lucca debió iniciar sus proyectos y responsabilidades laborales, recibió todo el amor y el apoyo de su esposo y de su hijo, quien se quedó en compañía de papá y fue plenamente feliz también.

Sin embargo, ella se ha dejado ver trabajando, logrando objetivos en compañía de su hijo y siendo ejemplo para muchas mujeres que creen no poder con tanta responsabilidad, pero ella da ánimos, muestra realidades, pero también destaca el apoyo de su esposo y del resto de ambas familias que han estado ahí para el cuidado y protección de su hijo cuando ella debe trabajar.

