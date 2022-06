Laura Tobón mostró en divertido video sus dos facetas como mamá

La presentadora Laura Tobón divirtió a miles de sus fanáticos luego de mostrar sus dos facetas como mamá.

Te puede interesar: Laura Tobón reaccionó al gran parecido de su bebé con su esposo

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de tres millones y medio de seguidores, la modelo compartió un video en el que mostró cómo vive su maternidad.

Laura Tobón mostró las dos facetas de su maternidad

En la grabación se dejó ver modelando muy elegante por su casa luciendo un vestido de color morado y sonriente, mientras cargaba a su hijo, quien también estaba bañado y arreglado.

Posteriormente se mostró totalmente desarreglada, con el pelo alborotado, sin maquillaje, con levantadora y con su bebé en brazos en pijama.

“BALANCE BABY. Las dos mujeres que conviven en mí! Confiirrrrmeeeen”, escribió la bogotana en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró miles de “me gusta” y comentarios donde muchas se sintieron identificadas y otras la llenaron de elogios y mensajes de admiración.

“Total", "confirmo! Mi segunda no tan regia como tú", "cosita", "confirmado", "aún así, te ves divina", "oseaaaaaa tu homeless es mi dia normal sin hijos bebeeeé", "jajajaja totalmente confirmado", "regia, divina, amo", "preciosa", "hermosa", "confirmo. Aunque la despelucada me domina", "después echarás de menos este tiempo tan agotador pero maravilloso, a por la princesita", "Dios mio jure no ser mamá! Pero este bebe me está haciendo dudarlo...Es demasiado", "qué mamá tan cool", "en ambas facetas te ves hermosa", "demasiado lindooos", "ese bebé tiene una belleza sobrenatural", "ese muñeco es hermoso", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Cabe recordar que, el pequeño tiene cerca de seis meses de nacido, fruto del matrimonio de la presentadora con el empresario Álvaro Rodríguez.

Tras la llegada del pequeño, la modelo ha ido compartiendo con sus millones de seguidores cómo ha vivido esta experiencia, además de dejar ver el rostro del bebé hace pocos meses, pues al inicio lo mantuvo en total privacidad.

Laura Tobón ha ido despejando dudas sobre esta etapa y revelando cómo disfruta junto a su esposo de su bebé, quien se roba todas las miradas de los internautas cada vez que lo muestran en redes sociales.

Además, también ha enseñado cómo ha logrado ir recuperando su figura rápidamente, destacando que ha sido gracias al ejercicio y una sana alimentación, presumiendo su sorprendente cambio.

Asimismo, continúan trabajando en sus respectivos proyectos.

No dejes de leer: Hijo de Laura Tobón enterneció en redes y así reaccionó Greeicy Rendón