"Es asqueroso": Laura Barjum denunciando la "morboseadera" de los hombres

Muy furiosa se mostró Laura Barjum en las redes sociales en las redes sociales al contar una mala experiencia que vivió cuando fue desde la casa en la que se acabó de mudar al lugar donde debe realizar pilates y fue víctima de los comentarios morbosos y soeces de algunos hombres de la zona, por eso le envió un mensaje a esos hombres afirmando que esas miradas y palabras soeces son “patéticas y asquerosas”, además aseguró que así no van a conquistar a nadie y les pidió que no sean ridículos.

“Resulta que donde me mudé tengo que caminar más lejos para ir a hacer pilates y la morboseadera de los hombres me pareció tan patética, es que esa es la palabra, si tú estás viendo esta historia y tú eres de esos hombres que se quedan mirando a una mujer, no seas ridículo, es asqueroso, de verdad que no te la levantas, o sea no sé cuál será tu ecuación, no es que yo vaya a decir: ‘Ay que rico me miró él, me voy, me voy, me voy¿, no, es asqueroso, habla mal de tu situación interna de tu casa, en fin”, detalló la exseñorita Colombia.