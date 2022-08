¡Se va! Yina Calderón comenzó su mudanza y pidió la ayuda de sus amigos

Tal y como lo había anunciado a comienzos de este mes, Yina Calderón decidió mudarse del exclusivo apartamento que tenía en un importante sector de Bogotá, donde al parecer tuvo varios inconvenientes con sus vecinos, a una casa en la que ella vivirá de ahora en adelante.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora le dijo a sus fans que el día en el que se iba a ir llegó, además explicó que lo hace porque sabe que ella hace mucho ruido, pero también porque no quería pelear más con la administradora y sus vecinos.

“También soy consciente de que yo soy una persona ruidosa y por los vecinos, pero también no me aguanto aquí la administración que en verdad se pasan, o sea se pasan, yo aun sabiendo que también jodí terrible, entonces es mejor no pelear más y mejor marcharme a una casa súper linda, se las mostraré apenas esté terminada”, dijo la influenciadora en una historia que publicó el lunes en la noche.