Laura Barjum confesó que sufre de escoliosis desde hace varios años

La exreina y modelo Laura Barjum es una de las mujeres más atractivas de Colombia actualmente, una mujer que se viene destacando dentro de los últimos años en los medios de comunicación como presentadora y como creadora de contenido para redes sociales.

La presentadora de Factor X siempre se ha mostrado como una mujer alegre, cercana y carismatica con las personas que la rodean y con sus seguidores, por eso, ha aprovechado su influencia para llevar mensajes de amor, respeto y cambio, muestra de ello fue su movimiento "ByeByeBullying" en contra del matoneo, una problematica que ataca a millones de personas en el mundo.

Asimismo, Laura se caracteriza por apostarle en el último tiempo a crear videos en donde el humor, las bromas y la diversión son protagonistas, algo que recientemente dejó a un lado en su último video.

En el que quiso abrir su corazón y confesarle a sus más de un millón de seguidores una enfermedad que viene padeciendo desde años atrás.

La modelo compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que quiso compartir que desde hace más de diez años fue diagnosticada de escoliosis (una desviación lateral en la columna vertebral), algo que nunca había revelado antes y que en los últimos meses ha tenido que sufrir y soportar en silencio.

La escoliosis puede darse por temas genéticos o por una mala postura, en los últimos meses he tenido una de las etapas más difíciles lidiando con mi enfermedad y no puedo evitar pensar en todo el daño que me hice por tener malas posturas porque quería ser más bajita.

Aunque como ella misma afirma en el video, la escoliosis es una enfermedad que puede ser genética o por mala postura, contó que cuando era más joven sufría bastante por querer ser más bajita, pues en su colegio eran constantes las burlas a las que era sometida por su gran estatura, algo que, la hacía tener malas posturas y hasta usar zapatos que no la hicieran ver más alta.

Por eso, dentro de su proceso de sanación y de motivación para las más jóvenes que la siguen, decidió hacer una emotiva carta para su "yo" del pasado, en el que la invita a soltar esos temores y complejos.

Querida Laura de 15 años no te encorves, si vieras lo bonita que te ves así de alta, ponte los zapatos que te gusten, no importa que no te saquen a bailar, baila, porque yo sé que te encanta, no importa que te pongan en la parte de atrás del baile o de la fila, eres tan grande en todos los sentidos que igual te van a notar, por favor enderézate y así podrás evitar dolores como el que tuve ayer. Posdata: ser alta te llevará a ganar el concurso nacional de belleza.