La versión de Karol G en muñeca que le encantó a sus fanáticos

Todas las facetas de Karol G han sido admiradas por sus miles de seguidores, ya que, en todos, ellos aseguran que se ve muy bien, sobre todo en la última, donde su cabello en color agua marina ha sido hasta tendencia y más de un fanático ha decidido llevar ese mismo color en su cabello.

No solo seguidores de la cantante, sino personalidades como James Rodríguez, en su momento tinturó su cabello del mismo color y hasta posó con la cantante. Tiempo después se rumoró que hasta estaban saliendo, pero ambos negaron esta situación sentimental.

Es por eso, que cuando Karol G aparece en una alfombra roja, presentación, concierto, etc., todos sus seguidores se quedan con su mejor look y buscan las foras de tener las mismas prendas.

Pero, el look que llevó en la reciente entrega de los premios Billboard ha sido, aunque hayan pasado los días, una tendencia en redes sociales, pues más de uno se ha inspirado en este look no solo para ponérselo, sino también para crear más versiones de Karol G.

Es por eso que, en una de las historias, la cantante paisa dejó ver una versión de ella en muñeca estilo Barbie, que de inmediato causó furor, pues todos sus fanáticos esperan que sea un próximo proyecto donde se saque a la venta una versión en este estilo de la artista.

Karol G compartió la imagen y no agregó más nada, por lo que generó más curiosidad por saber qué se viene para ella y este look que sin duda sigue dando de qué hablar en todos lados.

Vale la pena destacar que Karol G ese día fue homenajeada como mujer ejemplo para muchos, y muchas colegas a las que ella misma admira se encargaron de hablar y dejar mensajes positivos sobre Karol G, que tiempo después en sus palabras no dudó en agradecerle y asegurar que ella las admira mucho más.

