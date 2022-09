La última fotografía oficial de la Reina Isabel II

El mundo entero llora la muerte de la Reina Isabel II, quien falleció a sus 96 años en el castillo de Balmoral, según las declaraciones oficiales del Palacio de Buckingham. Las imágenes de personas dejando flores a la entrada del Palacio son tendencia en las redes sociales y allí centenas de personas han llegado para despedir a la Reina.

La triste noticia tomó por sorpresa, pues hace a penas un par de días, en las redes sociales oficiales de la realeza británica, registraban la visita de la recién posesionada primera ministra de Inglaterra, Liz Truss, al castillo de Balmoral, en Escocia.

Con la llegada de Truss, serían 15 los primeros ministros que sirvieron a Inglaterra durante el reinado de Isabel. El primero fue Winston Churchill.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.



Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc