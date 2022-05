La Segura desató risas en redes tras mostrarse bastante ebria

Hace unos días la creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en redes como 'La Segura' relató y mostró en sus historias parte del viaje que realizó a Perú, donde por poco complica su proceso de recuperación tras una bochornosa caída en un andén, justo cuando estaba siendo entrevistada por un medio internacional.

Sin embargo, eso no fue lo único que se dio durante el viaje, pues bien lo dejó ver la influencer en su más reciente publicación, hubo un clip bastante random, donde se muestra bastante pasadita de tragos junto a su mejor amigo Javier.

Amigos les acabo de subir un video random de Javier y yo en Perú, medio borrachitos gorda, pero se van a reir mucho, no es un video como planeado, de risa de los que siempre hago, Javier estaba grabando y salió eso, vayan a etiquetar a sus mejores amigas, con las que ustedes son así borrachas...Javier y yo no servímos, borrachos, ni en sano juicio ni nada y perdón si hay una palabrita por ahí subida de tono, pero nosotros somos así, es jodiendo.

Continuó relatando que Javier es ese amigo con el que tiene una gran conexión para reirse de todo y de nada, incluso las personas muchas veces no entienden lo que sucede con ellos, según lo expresó.

El cómico video de La Segura ebria

El vlog de la "borrachera" comienza con su amigo Javier grabando su llegada a descansar después de una fiesta, donde afirmó que estaban prendidos más no borrachos, sin embargo, las caras y comportamientos de Natalia indicaban todo lo contrario. Como se puede evidenciar en el clip, no podía contener la risa y hasta se golpeó contra su amigo tratando de ir al baño.

Posteriormente se ve como La Segura comienza a buscar comida y en camino a ello, surgen otros detalles con "Ignacio" otro hombre que estaba en el baño y con su amigo Javier, que la terminan doblando de la risa terminando el vlog ahí. Esto, fue suficiente para que los comentarios de risa por parte de sus millones de seguidores no tardaran en llegar.

"Les juro que a veces no les entendía porque se reían !!! Ahora viendo la otra parte entiendo todo", "A todo esto q es chimbo? Porque en casa había solo alitas", "Se parece a una amiga", "Jajajaja la segura como q q esta diciendo jajajaja mori de risa son lo maximo", "no puedo con los efectos que le pudieron a Natalia" y "ME IDENTIFICO CON LA SEGURA JAJAJAJAJAJA", fueron algunos de los comentarios.