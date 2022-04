La Liendra y Dani Duke contaron su peor fiasco en la intimidad

Los creadores de contenido Mauricio Goméz y Dani Duke, estuvieron hace varias semanas en boca de millones de internautas tras filtrarse un video íntimo de los dos, luego que alguien accediera con malas intenciones al teléfono de la también empresaria y filtrara los clips sin reparo alguno. Bastaron minutos para que los videos inicialmente compartidos por grupos de Telegram se viralizaran en las diversas plataformas digitales.

Desde luego, esta situación puso a la pareja en blanco de polémicas, entre quienes los defendían porque no estaban haciendo nada que otras no hicieran y además, empatizaban con la incomodidad que debían estar sufriendo y entre quienes aprovecharon el mal momento de los influencers para atacarlos e incluso burlarse del físico y situación grabada.

Desde entonces, sus pronunciamientos habían sido reservados, sin embargo, en entrevista exclusiva para "Lo+Trending" del Canal RCN, la pareja contó cómo se habían enterado que su privacidad había sido vulnerada, cómo reaccionaron, cómo tomó la noticia sus familias y más detalles frente al hecho.

Al finalizar la entrevista, se aprovechó la dinámica para hacerles algunas preguntas en pareja, referente a su relación, entre ellas, cuál ha sido el peor fiasco que han tenido en la intimidad, la pelea más fuerte y si se atreverían a grabarse nuevamente en la intimidad, ¿qué dijeron?

Primero confesaron que la pelea más fuerte que han tenido ha sido por celos, pero se abstuvieron de contar detalles. Luego contaron que en nivel de celos, ambos son iguales, "un 50/50" pero nada grave, ya que consideran que ambos son muy racionales y eso les ha servido para tener confianza en la relación.

Posteriormente fueron interrogados sobre dónde y cómo había sido su primer beso, del que no se acuerdan a detalle, sin embargo enfatizaron que fue durante la pandemia cuando se reunieron junto a varios creadores de contenido colombianos, para hacer el famoso "LatinoKids", donde ya confesaron anteriormente que se escapaban cuando todos se dormían para tener la libertad de hablar y tomar algo sin la presión de otros presentes.

Tras esto, respondieron si en algún momento habían pensado en terminar la relación, afirmando que no y reconocieron que Daniela, normalmente pide disculpas más rápido después de una discusión. También confesaron con gracias si habían tenido algún fiasco en la intimidad.

"Si, claro, una vez tu me estabas cargando y me pegaste en la cabeza" dijo Dani a lo que Mauro complementó diciendo: " si yo la cogí y la cargue y pa' tome su varillazo ".

Culminaron la dinámica de preguntas rápidas, confesando que no han cumplido todavía la fantasía sexual de Mauricio, que es hacerlo en un paracaídas, pero que si han tenido experiencias íntimas por los aires. Finalizaron respondiendo, si se atreverían a grabarse nuevamente en la intimidad.

"Yo no sé si es que uno no aprende pero yo creo que hay mucho que hacer....para mí la sexualidad, o por lo menos como yo la vivio es muy abierta, yo no le tengo tabús a la sexualidad, yo quiero explorar, quiero saber cosas...a mí me gusta grabarme....pero obviamente ya aprendimos, tendremos más cuidado", dijo la pareja.