Con poderoso mensaje, La Liendra reveló su secreto para ser exitoso

El creador de contenido cafetero Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como 'La Liendra' sorprendió en las últimas horas a sus millones de seguidores al revelar que se iría solo a vivir unas vacaciones de ensueño, como manera de reconocer el arduo trabajo que ha hecho en los últimos años.

Desde entonces, ha mostrado los paisajes y hospedajes de lujo de los que ha disfrutado. Como ejemplo de ello está su más reciente ráfaga de historias, donde mostró la enorme y exclusiva suite presidencial del hotel en la que se quedaría, sin necesidad de tener a nadie a su lado.

El joven también aprovechó su viaje para comaprtir con sus millones de fanáticos un poderoso mensaje donde reveló alguno de sus secretos para ser exitoso pero sobretodo feliz. Esto, lo dio a conocer mediante una profunda reflexión.

Quiero aprovechar estar hermosa vista que me estpa tocando, ya que siento que muchas personas no están pasando por su mejor momento y tal vez escucharlas, les puede servir...ustedes saben que nosotros los seres humanos tenemos un súper poder, un arma secreta que si la sabemos utilizar la rompemos pero que si no la utilizamos como es, nos puede hundir y hasta destruir, ¿sabe de qué estoy hablando? del pensamiento liendritas.

Sus palabras no quedaron ahí y quiso dejar claro que todo lo que sucede en la vida es porque primero se creó en la mente y que por ello, es indispensable que lo que cada persona tenga en su mente, sea un reflejo real de lo que anhela para su vida, ya que si piensa en cosas que no quiere que sucedan, igualmente las está creando y las está visionando.

Deje de crear malas situaciones, no piense que su novia lo va a terminar, no piense que lo van a despedir del trabajo, no piense que se va a enfermar, no piense que no le van a hablar o lo van a ignorar, si algo malo le pasa en su vida, usted primero lo tuvo que crear en su mente.