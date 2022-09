La Liendra dio un adelanto de su nuevo documental.

El creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido en el mundo digital como ‘La Liendra’, es sin duda alguna uno de los influenciadores que constantemente se está reinventando al momento de realizar sus diferentes videos, pues cada día busca innovar para que sus seguidores no se aburran y pierdan el interés.

En esta ocasión, el joven influenciador decidió ir más allá y realizar un documental enfocado a las personas de bajo recurso, pero no como suelen hacerlo diversas personalidades públicas, sino, de una forma más íntima y cercana a quienes participarán en este.

Recordemos que Mauricio desde sus inicios se ha caracterizado por su contenido de humor y de bromas, sin embargo, al parecer quiere dejar esto a un lado para crear contenido de valor y que sorprenda a sus seguidores.

Aunque el influenciador ya había anunciado que realizaría esta pieza audiovisual, fue hasta este lunes 5 de septiembre que les enseñó a los internautas una especie de teaser tráiler de lo que verían en la entrega final de este nuevo producto.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de seis millones de seguidores, La Liendra publicó un par de audiovisuales para explicar las razones por las que realizaba este cortometraje basado en hechos reales, o como lo clasifica el mismo “Un documental, sin actores”.

Siempre soy feliz cuando comparto los frutos de mi vida. En mi infancia crecí en un barrio muy humilde y por eso, sin preguntar, sé lo que ellos necesitan. De chiquito me regalaron comida, camisas, juguetes, pero recuerdo que nadie me regaló algo que siempre necesité más que cualquier cosa: Tiempo, experiencias ya atención.

Creemos que las personas sin recursos se les ayuda dándoles recursos, como si la vida solamente tratara de tener. Después de pensar un buen rato, me di cuenta que no es lo mismo dar un mercado que llevarlos a cenar. Y por eso tomé la decisión que esta vez no voy a repartir los frutos de mi vida, dándoles algún objeto o algo que puedan utilizar. Voy a nutrirles su memoria y voy a darles una experiencia que nunca, nunca, nunca, van a olvidar y que va a ser algo nuevo para sus vidas.

La vida no trata solo de comer o tener, también hay que vivirla, y yo tengo algo que dar más que dinero y algo que vale más que el oro… Y es el tiempo. Proyectado Sonrisas, un documental sin actores. Muy pronto”.