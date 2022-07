La Jesuu sorprendió a cientos de seguidores durante el Pride Day

La creadora de contenido Valentina Ruíz, mejor conocida en el mundo digital como ‘La Jesuu’ sorprendió a cientos de seguidores durante las marchas del Pride Day que se llevó a cabo el pasado fin de semana en varias ciudades del país para exigir libertad, respeto e igualdad de derechos para los miembros de la comunidad LGBTI.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de tres millones de seguidores, la influenciadora compartió varios momentos vividos durante este importante evento para la comunidad.

La joven explicó que, aunque no tenía planeado asistir a ninguna de las marchas, por cuestiones de la vida se encontró dos puntos de la ciudad en la que se estaban llevando a cabo, por lo que decidió salir por la parte superior de su automóvil para saludar a los asistentes, sin esperar que su presencia sería bien recibida.

“Me encantó la noche de anoche, Dios mío, nos regamos divino con toda, mami. Es que usted sabe que yo me transformo, mami. Saco todo el travesti que tengo adentro. Ay no, de verdad ayer muchísimas gracias la pasamos espectacular por la gloria de Dios. Prima le voy a decir una cosa, yo ayer no iba a ir a la marcha, hermana yo a la final no me trepé como me quería trepar y yo dije, no gas”, explicó la influenciadora a bordo de un carro.