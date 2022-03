Kimberly Reyes robó suspiros en el Día de la Mujer

Kimberly Reyes recientemente impactó a todos sus seguidores en las redes sociales luego de haber compartido un atractivo carrete de fotos con la intención de conmemorar el Día de la Mujer, el cual se celebra el 8 de marzo.

No dejes de leer: Kimberly Reyes cautivó a sus fans al recordar sus protagónicos en la televisión

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que no solamente ella sino centenares de famosas, también quisieron compartir el privilegio que sentían al poder ser trabajadoras y dadoras de amor.

La mujer aparte de escribir un emotivo mensaje en las imágenes, también puso a volar la imaginación de más de uno al dejarse ver con un diminuto bikini mientras disfrutaba de el mar y la arena.

“¡Ser mujer es el privilegio más lindo que me ha regalado la vida! ¡¡A ti que me lees, quiero decirte que eres poderosa, llena de luz, magia, talentos, virtudes y que debes sentirte orgullosa de todo lo que has vivido para poder hoy estar aquí! recuerda: así el mundo muchas veces te hiciera sentir la menos, Dios te creó con la convicción de que siempre serás la más. ¡Las Amo! ¡¡¡Feliz día Mujeres!!!”, aseguró.