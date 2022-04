Entre lágrimas, Kika Nieto se mostró afectada por masivas críticas

La influenciadora Kika Nieto se mostró llorando a sus millones de fanáticos luego de afectarse por los masivos comentarios negativos que recibió de algunos seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, la joven compartió un video en el que se sinceró sobre el tema.

Según detalló todo se dio luego de que grabara siete videos junto a varios de sus amigos para sus respectivas redes sociales.

De acuerdo con la mayoría de sus seguidores Kika se mostrara muy “fastidiosa”, “antipática” en las grabaciones donde sus amigos eran los protagonistas, mientras que en el video en el que ella el foco central ahí sí se dejaba ver feliz.

Debido a esto habló con sus amigos sobre si era verdad y ellos le señalaron que su comportamiento sí cambiaba, pero porque ella no quería opacarlos.

“Yo quisiera entender qué estoy haciendo mal (…) Tengo rabia conmigo porque no me quiero ver así, pero quiero decir esto porque si no lo hago nunca lo voy a decir.

Siempre la gente logra ver mal lo que uno hace (...) no sé cómo hacer ese punto en el que todos estén felices y no me ataquen por un lado ni por el otro, es súper desgastante querer hacer las cosas bien y que la gente siempre lo vea todo mal”, expresó.