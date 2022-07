Khloé Kardashian espera su segundo bebé con su ex por vientre de alquiler

La socialité Khloé Kardashian ha causado revuelo entre millones de sus fanáticos luego de confirmarse que está esperando su segundo bebé con su expareja, el jugador de la NBA Tristan Thompson.

Un representante de la empresaria confirmó la noticia a la cadena CNN, donde reveló que decidieron tenerlo por medio de un vientre alquiler, tal y como ya lo había realizado u hermana Kim Kardashian.

Esta decisión se habría tomado debido a los problemas de salud de Khloé y los riesgos que podría tener en caso de volver a quedar en embarazo, por lo que, por su salud y la del bebé esta habría sido una gran opción.

Los famosos tienen una hija llamada True, de cuatro años de edad, que cada vez que la muestran en redes sociales se roba toda la atención de sus seguidores.

Si bien la reconocida expareja decidió ampliar su familia cuando estaban juntos, ahora deberán criar a su segundo bebé por separado.

Recordemos que los dos decidieron dar por terminado su romance a finales del año pasado luego de se conociera que Thompson tendría un hijo, fruto de una sus infidelidades.

"Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo.

(…) Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo", expresó el deportista en su momento.