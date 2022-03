Juliana Galvis bromea con su soltería en las redes sociales

Juliana Galvis se encuentra disfrutando de su soltería y a través de sus redes sociales ha alegrado la vida de los internautas al mostrarse visitando algunos paradisíacos lugares de Colombia, además de lucir su increíble figura en bikini, pero parece que la actriz que pronto veremos en la versión renovada de “Hasta que la plata nos separe”, también tiene tiempo para hacer bromas en las redes sociales divirtiendo a sus seguidores y generando interacción con ellos.

Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram, Juliana Galvis público una imagen con un fondo rosado y un emoticón muy sonriente, en el que reveló que actualmente se encuentra soltera y bromeó diciendo que está ignorando a los hombres como si tuviera pareja.

Al hacer la publicación Juliana le pidió a sus más de un millón de seguidores que le escribieran si alguien más se encuentra como ella, es decir, solteros, pero ignorando a sus pretendientes y por supuesto muchos internautas aprovecharon el cajón de comentarios para responder la pregunta, para enviarle halagadores mensajes e inclusos algunos se mostraron interesados en conquistar a la bella actriz.

"Somos dos", "Lo malo es que no llega uno que nos guste, si no los que no nos gustan", "hermosa", "Yo casado, pero las miro a todas como si fuera soltero", "No me ignores a mi", son algunos de los mensajes que le escribieron a Juliana.