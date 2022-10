Juliana Calderón justificó a su mamá y respondió a Yeferson Cossio

Juliana Calderón, vendedora de keratinas y hermana de la polémica influenciadora Yina Calderón, respondió a las recientes declaraciones del creador de contenido Yeferson Cossio, luego de que este fuera atacado por su madre Merly Ome en una reciente dinámica realizada por medio de las redes sociales.

Calderón explicó que a raíz de que muchas personas le habían escrito para darle a conocer lo que había dicho Cossio sobre este video, decidió aclarar lo que realmente había querido decir su madre.

Según la empresaria, las palabras de su mamá habían sido mal interpretadas por el influenciador, pues según ella, Merly no quiso discriminarlo por el consumo de drogas, sino que realizó el comentario teniendo en cuenta que ya había atravesado por una situación similar al lidiar con la adicción de ella.

“Mucha gente me ha escrito sobre el video que hizo mi mamá respecto a varios influencers en donde opinó, y uno me causó mucha curiosidad, porque la persona lo malinterpretó. Entonces, es bueno, primero ver el video, para analizarlo”.

En el audiovisual se puede escuchar a la madre de Yina destacar las labores sociales que había hecho el joven a lo largo de su vida, pero mencionó su lado negativo, siendo este, el supuesto consumo de drogas en las fiestas, y hasta le advirtió a la vendedora de fajas no juntarse con él.

“Bueno, mi mamá hace referencia a que Yina no se junte con él (Yeferson Cossio) no por el tema de discriminarlo, ni mucho menos, sino que mi mamá ya sufrió una etapa conmigo, en donde yo estuve internada y sufrí bastante, porque yo consumía drogas y ella no se quiere ver afectada por ese vínculo. No lo hizo con el tema de discriminarlo, sino porque ella le da miedo volver a pasar ese rato desagradable que vivió conmigo”.