Juan Pablo Barragán envió cómica indirecta a La Liendra

Desde el estreno de ‘Te la dedico’, las grabaciones de la producción han continuado casi que, de manera ininterrumpida, deteniéndose, solo por el positivo de covid de su protagonista, Pipe Bueno.

A pesar de esto, los actores siguen reencontrándose en el set, y entre ellos se ve el inmejorable ambiente que hay, y el gran grupo de amigos que se ha construido.

Una muestra de esto fueron las fotos recientemente publicadas por Pipe, en su cuenta de Instagram, las cuales acompañó con un mensaje de agradecimiento para varios integrantes del eleno, a los cuales se refirió como sus “pareceros”, “colegas” y “familia”.

Y más allá de las fotografías, en las historias que publican los diferentes integrantes del elenco, se ve la buena relación que hay en el grupo, fue el caso de un video compartido por Pipe Bueno, a través de su cuenta de Instagram.

En este, bromeaba con Juan Pablo Barragán, al verlo llegar cojeando a las grabaciones. Cuando ve que el actor no se puede sostener por sí mismo, Pipe le pregunta si tiene el miembro muy grande, al respecto, Juan Pablo dice que no quiere “chicanear”, ya que le pasa lo de “un tío suyo” que dijo que tenía y no tenía.

Aunque Juan Pablo no dijo nombres, el comentario parece ser una clara referencial al video filtrado del influenciador conocido como ‘La Liendra’, el cual fue ampliamente comentado en redes en la última semana.

