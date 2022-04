Johanna Fadul y Juanse apoyaron artistas callejeros en Bogotá

La pareja de actores conformada por Johanna Fadul y Juanse Quintero, sorprendió a los transeúntes capitalinos en las últimas horas, al sumarse a las presentaciones callejeras, que se llevan a cabo en icónicas calles de la ciudad.

Lee también: En divertido video Johanna Fadul le dice a Juanse Quintero que huele a chigüiro

Se trata del famosos plan septimazo al que asisten millones de bogotanos diariamente, para apreciar las presentaciones artísitcas y culturales que se llevan a cabo diariamente, por personas que en aras de llevar un sustento a casa, comparten sus talentos en escenarios públicos, sin embargo, no siempre la recompensa económica es lo que esperan.

Para ayudar con sus trabajos y colectas, los actores decidieron mostrase como un habitante más en la calle septima de la ciudad, para sumarse a las presentaciones que se estaban llevando a cabo. Entre sus aportes, el baile fue el protagonista, primero, bailando como pareja al ritmo de la salsa, mientras el artista cantaba y después, sumándose a un grupo de bailarines, que con hip hop, pop y otros estilos urbanos, se ganan la vida en el arte callejero.

En esta segunda presentación, la pareja se dividió en dos equipos, uno femenino y uno masculino, donde el que lograra recolectar más dinero con su baile, ganaba. Juanse por su parte, se sumo a la emblemática coreoografía de Michael Jackson, mientras Johanna se sumó a la coreografía de Hip Hop.

No dejes de leer: Johanna Fadul responde a cirujano que le preguntó cuánto cobra por una noche

Sin embargo, sus aportes no quedaron ahí y después, bailaron de manera libre rregaetón, mientras iban pasando a recoger las ayudas voluntarias de los presentes. Por lástima, la jornada se vio empañada por la presencia de uniformados de la Policía, que les pidieron despejar el área, ya que estas actividades, aunque son bastante representativas en la ciudad, son ilegales por la invasión al espacio público.

Sin embargo, se fueron con la ilusión que en los casi 30 minutos que pudieron compartir con la gente y artistas, lograron reunir cantidades de dinero, que sumadas a las que pueden recolectar con unas presentaciones más, pueden ayudarse con sus gastos.

Johanna y Juanse se robaron los elogios de los internuatas

Por su parte, el video compartido en el perfil de Facebook de Johanna alcanzó rápidamente más de 23 mil likes y múltiples comentarios, que en su mayoría elogiaban la sencillez y bonita energía de los actores, tanto con la gente que estaba presente aplaudiendo su talento y pidiéndoles foto, como con los artistas que pudieron beneficiarse con su presencia en sus actos.

"Los amo. Son increíbles seres humanos. Nada raro con la policía como siempre metidos en donde no deben. Pero cuando los necesitan se le puede dañar el celular a uno para realmente lleguen a prestar una ayuda", "Que chevere muchachos que buena aptitud y actitud los felicito que bien que no sean odiosos se les quiere un beso", "Que gran hulmildad" y "esa energía fue brutal, hoy me declaro fan de ustedes, mi admiración muchachos, no paren de ayudar eso es lo más bonito", fueron algunos de los comentarios.

Mira también: “Haga la tarea”, la indirecta de Johanna Fadul a Juanse por embarazo de Greeicy

Puedes leer: Johanna Fadul celebra su presencia en la próxima ceremonia de los Premios Oscar