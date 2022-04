Johanna Fadul responde a cirujano que le preguntó cuánto cobra por una noche

La actriz bogotana Johanna Fadul, quien le dio vida al personaje de Tarántula en la producción ¿Quién es la Máscara? del Canal RCN, le respondió a través de sus historias en la red social Instagram a un cirujano plástico que le hizo una irrespetuosa pregunta.

"¿Cuánto es que cobras por una noche?", preguntó el cirujano Juan Manuel Dávila, a quien Johanna Fadul le cuestionó que estuviera "hablando así de las mujeres" y agregó "qué miedo estar en un quirófano contigo ¿sabes?".

La actriz de 36 años continuó diciendo que "si me estás preguntando que cuánto cobro la noche, ¿será que eso mismo le pides a tus pacientes, (...) que te paguen en especie? Qué triste ver que un hombre, todo un profesional se refiera así a las mujeres. Te invito a que tengas un poquito más de respeto por nosotras, a que pienses y cuides lo que escribes antes de hacerlo".

"Yo porque no me dejo afectar por comentarios de personas que ni conozco, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza mental. Tú no sabes con tus comentarios qué estás generando en la persona a la que se lo estás diciendo, cirujano plástico profesional", concluyó Johanna Fadul.

