Jhoan López se le midió a comer exótico plato asiático

El creador de contenido Jhoan López se encuentra disfrutando de unas vacaciones en Bruselas, Bélgica junto a su esposa Cintia Cossio, su cuñado Yeferson y sus amigos Zion Wang y Andrés Torres y desde su llegada han realizado diversas actividades, entre ellas el probar nuevos alimentos característicos de Asia.

Y es que, aunque el grupo de amigos se encuentra en un país europeo, Zion Wang decidió invitarlos a un restaurante asiático para enseñarles parte de su cultura gastronómica. Al ingresar al lugar, el joven ordenó un exótico plato de carne de res cruda con un par de ingredientes más.

Minutos más tarde, Jhoan López enseñó el plato que Zion le ofreció, se trataba de un salteado de vegetales con carne de res totalmente cruda. En el audiovisual se puede apreciar a Zion tomando un bocado de este platillo para dárselo al joven, quien con solo verlo sentía nauseas. Sin embargo, y al ver que Cintia ya lo había probado, Jhoan acepta comer un poco, pero segundos más tarde termina botándolo en un plato que tiene al frente.

“Dios mío! No pude, más adelante me vomité y no quise comer más (emoji con nauseas)”, escribió López junto al audiovisual en el que prueba el platillo asiático.