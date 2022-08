Jhoan López reveló diversos datos curiosos sobre las pirámides en México

El creador de contenido digital Jhoan López se encuentra de vacaciones en México junto a su esposa Cintia Cossio y su cuñado Yeferson Cossio, por lo que durante los últimos días ha estado mucho más activo en las redes sociales con el fin de enseñarle a sus seguidores los diferentes destinos del país azteca que han ido visitando.

En esta ocasión, a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, el influenciador dejó ver desde muy temprano que se encontraban en Teotihuacán, un amplio complejo arqueológico mexicano al noreste de la Ciudad de México, por lo que estando allí quiso dar un par de datos curiosos sobre las pirámides que se encontraban en el lugar.

Resulta que una de las estructuras nunca fue contemplada como un templo sagrado ya que a ella accedían los gobernadores para tener una conexión más cercana al cielo y los dioses en los que ellos creían, y no albergaba ningún tipo de tumba como lo suelen tener las pirámides.

“Hey, parceros, ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Les voy a dar un par de daticos de las pirámides, ejemplo, un dato curioso, esta pirámide es diferente a las demás, ¿A qué me refiero? Normalmente las pirámides por dentro tienen tumbas o son cocas, o sea, por dentro tienen su estructura. Estas son totalmente sólidas, porque no era un templo. Arriba era donde los gobernadores como tal de la ciudad se hacían para tener una conexión más cercana al cielo”.

Además, según datos obtenidos por Jhoan López, la procedencia de esta ciudad se desconoce totalmente ya que cuando esta fue encontrada por los aztecas se encontraba completamente construida y deshabitada durante mil quinientos años.

Otra cosa muchachos, esta ciudad, o sea, todo lo que tiene que ver con Teotihuacán, que así se llama esta ciudad, no se sabe quién la fundó, no se sabe quién la hizo, porque cuando llegaron aquí los Aztecas la ciudad ya estaba construida, ellos simplemente llegaron y se apoderaron de ella, o sea, fue súper fácil para ellos apoderarse de ella, porque no tenía dueño. Estaba totalmente abandonada ya que, como les digo, aquí no se sabe quién construyó eso. Lo poco que se sabe es por las pinturas que hay en algunos lugares, pero en sí no hay ningún rastro de la civilización que la hizo, no hay descendientes, hasta el día de hoy es una total incógnita”.