Jennifer López luce increíble figura durante sus vacaciones

La boricua Jennifer López causó furor el día de ayer por unas sugerentes fotografías que publicó a través de su cuenta de Instagram, en donde lucía una espectacular figura. No cabe duda que los años no le pasan factura a esta talentosa mujer.

En la imagen se aprecia a la intérprete de ‘On the floor’ luciendo un bikini de color negro, el cual combina a la perfección con su tono de piel. Asimismo, el marcado abdomen y las piernas tonificadas, fueron protagonistas de la comentada fotografía.

Entre las prendas que utilizó la exesposa de Marc Anthony se destacan unos lentes ‘Versace’, además de unos tacones beige que iban acompañados de una salida de baño.

Cabe resaltar que esta ha sido la imagen que ha obtenido mayor acogida en el Instagram de la boricua en este 2022, teniendo en cuenta que a tan solo horas de su posteo, la publicación cuenta con un poco más de 3 millones de me gusta.

Summer mode: activated, escribió la cantante.

Entre su público se resaltaron comentarios como: "Eres una diosa", "Me has dejado sin palabras", "¡Y tiene más de 50!", "Es el resultado de mucho trabajo y constancia", "Me encanta la túnica que lleva", "Ojalá llegar así a su edad...", "No se puede ser más sexi", "Envidia máxima”.

En la actualidad, López está dedicada a la actuación por la influencia de su actual pareja, Ben Affleck, quien es uno de los artistas más cotizados de Hollywood.

El secreto de su figura

Por supuesto, al ver estas imágenes los fanáticos se preguntan acerca de cómo Jennifer cuida su espectacular figura, teniendo en cuenta que es evidente el cuidado de su silueta.

Incluso, López ha dicho que su contextura es agradecida, ya que siempre ha sido delgada. Pero la boricua ha contado en algunas oportunidades que es constante con el ejercicio; específicamente lo realiza de cuatro a cinco veces a la semana, rutinas enfocadas en todo el cuerpo.