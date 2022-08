La reacción de J Balvin a su canción In Da Getto cantada por un pequeño fan

El cantante colombiano de música urbana J Balvin enterneció a sus seguidores al reaccionar a un video publicado en TikTok en el que un pequeño fan de su música interpreta “In Da Getto”, una de sus canciones más famosas junto al DJ estadounidense Skrillex publicada el primero de julio del 2022.

Aunque el audiovisual fue publicado en la red social de videos TikTok y toda la interacción fue por medio de esta plataforma, el artista decidió compartir el conmovedor momento por medio de su cuenta oficial de Instagram para que sus más de cincuenta millones de seguidores lo vieran.

Y es que, según se puede ver en el audiovisual, el pequeño es abordado por una persona que hace contenido para la red social para descubrir los gustos musicales de grandes y pequeños, por lo que esta vez fue la oportunidad del infante.

En él, esta persona le pregunta cuál es su canción favorita, a lo que el pequeño le responde sin problema alguno que una de ellas es “Todo de ti” de Raw Alejandro y “Una que dice Achi nachi gueto, pues no sé cómo se llama”, refiriéndose al famoso tema musical del artista urbano y el DJ estadounidense. De hecho, al no saber el nombre exacto de la canción el pequeño decide cantar parte de su coro sin saber nada de inglés, pero con toda la actitud del mundo.

Al ver al pequeño dándola toda para hacer entender cuál era su canción favorita, el artista paisa decidió realizar un dúo para enseñar cómo disfrutaba de su tierna interpretación.

“Achi Nachi Gueto (emoji riendi) Te Amo chiquitín (emoji de corazones) quien cantaba así las canciones? Yo también lo hacía jejej”, escribió el artista junto al audiovisual.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS

Desde luego las reacciones de los internautas y seguidores del artista no podían faltar, pues varios de ellos no pudieron evitar dejar un comentario en la casilla de la publicación para manifestar que efectivamente la letra que cantaba el pequeño era la original.

“Confirmamos que esa es la letra original”, “así mismo canto yo, perfecto inglés”, “Y no es así?…así la canto yo tal como el niño tan Bello!”, “Rompió! Él sabe lo que le gusta! Todos creo hemos estado ahi!”, “No me río, porque yo así la canto”, “Jajaja ¡La cantó perfecto!”, “Al menos me siento mejor ahora sé que no soy la única que intenta cantarlo”.

