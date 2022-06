J Balvin envió un mensaje a los artistas emergentes

El cantante de música Urbana J Balvin es uno de los artistas más exitosos del género, pero también uno de los más polémicos al estar en constante enfrentamiento con diferentes artistas de talla mundial, como Residente y Christian Nodal. Con este último por haberse burlado recientemente de su cambio de look tras finalizar su relación con la también cantante Belinda.

Sin embargo, el artista suele hacer caso omiso a estos enfrentamientos públicamente para arreglarlos en privado, según se ha podido ver en diversas ocasiones, y así enfocarse en su vida y su carrera musical.

En esta ocasión el intérprete de ‘Rojo’ se dejó ver caminando por las calles de Nueva York mientras aconsejaba a quienes están o piensan incursionar en la industria musical con el fin de animarlos a continuar tras sus sueños, no sin antes agradecerle a sus seguidores por apoyarlo siempre sin importar las circunstancias.

Y es que, según relató el artista, en los últimos días ha estado recibiendo mensaje por parte de sus seguidores para pedirle consejos sobre cómo lograr ser un artista reconocido y exitoso, ya que en ocasiones piensan en rendirse al no ver los resultados esperados.

El artista destacó que lo importante siempre es tener en cuenta la razón por la que tomaron la decisión de iniciar en el mundo artístico y rodearse siempre de las personas que realmente los quieren y quieren verlos triunfar.

“Yo creo que una de las mayores razones para no rendirse es recordar cuál fue el verdadero motivo por el cual quisiste empezar, y también rodearse de tus amigos, de gente sincera que te diga la verdad, aunque duela, porque ellos sinceramente no tienen ningún interés, sino que te vaya bien”.

Además de esto, Balvin aconsejó que nunca deben compararse con la carrera musical de nadie más, pues cada artista evoluciona a su ritmo y eso no significa que vayan a fracasar o sean malos en lo que hacen.

De hecho, puso como ejemplo su propia carrera al revelar que en un principio sentía que el hecho de ser colombiano no le abriría las puertas en esta industria, pero que, sin embargo, convirtió este pensamiento en algo positivo y lo puso a su favor.

“Me dicen, sí parce, pero soy de tal país, no soy del país donde… Obviamente se refieren a Puerto Rico donde se hizo el género como tal, el reggaetón. Y yo les digo pues no sé si piensas que estás hablando con alguien de donde, porque yo vengo de Medellín, Colombia donde todo estaba en contra mía (…) empezando porque soy colombiano, pero bueno se han logrado muchas cosas bonitas, entonces si yo soy de Colombia, pude hacer un cambio, ¿Por qué tu no? (…) Lo que me dio la ventaja, el hecho de ser colombiano, porque no había otro como yo”.