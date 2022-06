¡Sigue retractándose! Nodal explicó un nuevo significado de "Girasol"

En los últimos días se encendieron las plataformas digitales luego que el artista antioqueño J Balvin hiciera lo que parecía una amistosa publicación comparándose con el artista mexicano Chrsitian Nodal, quien recientemente presumió su radical cambio de look, que según Balvin, tenía algunas coincidencias con la apariencia que el mismo tuvo meses atrás.

Esto, no fue para nada del agrado del mexicano quien minutos después reaccionó muy molesto y agresivo ante el post, asegurando que la principal diferencia es que él si tenía talento y que a diferencia de Balvin, su foto la había viralizado la prensa y no él mismo. Desde ahí, las respuestas de Balvin y posteriormente de Nodal no cesaron, al punto, en que el mexicano prometió responderle como mejor sabe: haciéndole una tiradera en su más reciente sencillo: "Girasol".

Como se pudo evidenciar, las palabras para Balvin fueron despiadadas no solo porque supuestamente carece de talento, sino porque según Nodal, se aprovecha de la fama y desgracia de otros para generar números y monetización. Esta postura habría cambiado horas después tras la primera comunicación directa entre los artistas, donde al parecer se disculparon e hicieron las pases.

Christian Nodal sigue retrantándose de tiradera a J Balvin

Tras las disculpas públicas de ambos, la ola de críticas continuó porque Nodal usó su música para difundir un fuerte mensaje de odio, mismo, que quisó darle un giro con su más reciente historia de Instagram, donde compartió nuevos significados de "Girarol" y lo que habría querido lograr con su canción.

"Los Girasoles buscan la luz del sol, todos lo sabemos, lo que no sabía...es que en días nublados se miran unos a otros buscando la energia en cada uno, es la naturaleza la que nos enseña que si no tenemos sol todos los días, nos tenemos unos a otros", compartió el artista.

Recordemos también, que el interprete de "Adios Amor" no atravieza por su mejor momento, pues aparte de la controversia internacional por la que se ha visto envuelta con Balvin, tiene una más grande tras su ruptura con la cantante mexicana Belinda, quien fue su novia y prometida por varios años y con quien estaría a punto de entrar a pleitos legales por supuesta difamaciones.

