“Te amo con todo mi ser pa”, hijo de Toto Vega se despide de su papá

La televisión colombiana está de luto por la muerte del reconocido actor, Toto Vega, quien llevaba una trayectoria de más de 30 años en el mundo de la televisión y el cine. Sin duda, ha dejado una gran tristeza a toda su familia, amigos, colegas y seguidores.

Las reacciones de todos los que lo querían y reconocían por su talento como actor, no han faltado, desde que se confirmó su muerte a través de los organizadores del Festival de Cine Verde de Barichara, todos han lamentado el terrible suceso del actor. Su hijo, Julián Vega, también se manifestó sobre el hecho.

El modelo y cineasta, hijo de Toto Vega, quien fue fruto de una relación anterior a la de su esposa Nórida Rodríguez, publicó esta mañana en sus redes oficiales, una historia con una fotografía junto a su padre, con la frase “Te amo con todo mi ser pa”, recordando a su padre, después de la lamentable noticia.

El actor colombiano, siempre manifestaba por medio de sus redes sociales, el amor que tenía por su familia, indudablemente por su esposa Nórida, con quien había compartido su vida y sus proyectos por más de 22 años. También con su hijo, Julián Vega, quien opto por recorrer una vida profesional similar a la de su padre.

Toto Vega, dedicaba tiernos y emotivos mensajes a su hijo, en su cumpleaños, recordando su infancia, admirando sus logros, festejando su matrimonio, el cual se celebró en diciembre del año pasado y muchas publicaciones más, en las que no dudaba en compartir con sus seguidores, el amor que sentía por su hijo, Julián Vega.

“#Tbt con mi hijo @julianveg. Acumular momentos, recuerdos, siempre queremos que sean más porque los recuerdos son una forma de aferrarte a lo que amas, lo que eres, lo que no quieres perder, pero la recompensa es imaginar la felicidad de los que amas así no los tengas cerca siempre. Los recuerdos ya son tuyos, es un regalo que no devuelves” “Que nadie te diga que no puedes, caminar siempre hacia los sueños. @julianveg (emoji de brazo fuerte, de cine y de corazón)” “Con @julianveg el menor de esta casa en uno de los momentos más importantes de su vida. Te amamos negrito”. Eran las palabras de Toto Vega para su hijo.