Gregorio Pernía recuerda los momentos más graciosos de su "Aló, papito"

Sin duda, uno de los participantes más queridos de la pasada edición de MasterChef Celebrity fue el actor Gregorio Pernía que con su ingenio y carisma logró conquistar a los televidentes y llevar una muy buena relación no solo con los demás participantes, sino también con los jurados del concurso de cocina.

Pero quizás lo que más recuerdan los seguidores del actor es la popular frase “Aló papito”, que el actor, que hará parte de ‘Hasta que la plata nos separe’, decía mientras que con su mano simulaba tener un teléfono para disimuladamente decirle cosas a los chefs o a sus compañeros pero no de manera directa, sacando las sonrisas de los que hacían parte del programa.

Y precisamente para divertir a sus seguidores, el actor cucuteño decidió publicar un video en su cuenta oficial de Instagram en el que recopiló algunos de los momentos en los que él dijo esa frase en MasterChef 2021 y que sin duda sacó las risas de sus televidentes.

En solo un par de horas, el reel ha recibido más de 13.000 likes y miles de comentarios de los internautas que destacaron el carisma y su participación en MasterChef Celebrity, asegurando también que lo extrañan.

"¡Me encanta!", "Apito, ud marco un antes y un después en Máster Chef. Su carisma es increíble", "Me encantó tu participación en Masterchef. Me hacían llorar de la risa", "Te extrañamos en MasterChef", "Jaaaaa me duele el abdomen de tanto reír está muy gracioso y es increíble su energía. Pero me da risa como habla papito de aquí y de allá", fueron algunos de los comentarios que recibió el post.