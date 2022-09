“Era virgen”, Santiago Alarcón al anunciar que no se hará prueba de ADN

Continúan saliendo detalles del hombre al que Santiago Alarcón denunció por presuntamente haberlo acosado afirmando que él es un hijo al que él abandonó en 1992, que supuestamente es hijo de Shakira y que ahora al parecer le estaría pidiendo más de 800 millones de pesos, aunque parece que un caso similar vivió un hombre en Canadá con la misma persona.

El talentoso actor de “Garzón Vive” reveló varios detalles del hombre que presuntamente lo está acosando, revelando que su nombre es Óscar y que pudo contactarse con su familia gracias a que uno de sus seguidores conocía al hombre y se enteró de algunos detalles su vida.

Santiago Alarcón revela más detalles del caso

Tras hablar con la mamá y el papá de Óscar, Santiago Alarcón se enteró que él nació en Colombia en 1992, es decir, está a punto de cumplir 30 años, que junto a su familia llevan más de 15 años viviendo en Canadá, que en total son diez hermanos y que Óscar no es adoptado, como afirmaba ser, además su mamá aseguró que en varias ocasiones lo han llevado al sicólogo ya que se obsesiona por las personas y que él es buena persona y que no se preocupara porque él no le haría daño.

Al referirse sobre este tema, el actor reveló que un internauta le envió un mensaje, con pantallazos de mensajes, asegurando que por seis años óscar acosó a su esposo afirmando que estaba enamorado de él y que incluso se metió a la casa de la familia y hackeó la cuenta de Facebook de la esposa para alterar las fotos familiares, razón por la que ya tiene una denuncia en Canadá por acoso.

Luego Santiago se pronunció acerca de la entrevista que le hicieron a Óscar en un medio de comunicación, en la que el hombre asegura recordar que cuando tenía cuatro años, supuestamente Santiago Alarcón y unos amigos intentaron llevárselo y que él se aferró a un poste para evitarlo, algo que para él comprueba que no está bien de su salud mental, así que pidió, junto a su esposa Chichila Navia, que un experto lo ayude.

Santiago Alarcón no se hará prueba de ADN

Más adelante el actor dijo que no es necesario que él se haga prueba de ADN ya que la historia es incongruente, ya que a esa edad él era virgen, aunque dijo que no iba a hablar de eso y que si la mamá fuera Shakira, como Óscar afirma, él se acordaría, además afirmó que independientemente la del resultado de dicha prueba, eso no lo va a detener a óscar ya que al parecer tienen trastornos de delirio y en su mente él es su papá.

“Es raro porque mucha gente me pregunta que por qué no me hago una prueba de ADN, y yo les digo, pero ‘en serio, o sea, ¿qué necesidad?’ (..) yo era virgen a los 12, cierto, la virginidad la perdí, pero de eso no vamos a hablar ahorita, es un tema completamente diferente, eso ya es otra cosa”, respondió Santiago.

