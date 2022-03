Expareja de Anuel AA desmiente acusación tras polémica con el cantante

La joven Astrid Cuevas, expareja y madre del hijo del cantante Anuel AA, rompió el silencio sobre la polémica en la que se ha visto envuelta junto al artista.

Recordemos que recientemente familiares de Astrid compartieron a través de sus historias en sus respectivas cuentas de Instagram su molestia luego de que, supuestamente, el puertorriqueño la habría dejado a ella y a su hijo Pablito sin casa.

Tras el escándalo que se provocó debido a sus declaraciones, un locutor de una de emisora internacional aseguró que, al parecer, el trapero los dejó sin hogar luego de que una de las hermanas de Astrid se fuera a vivir allí con su pareja.

“No entiendo estas personas de la radio, estoy hablando de estas personas que inventan historias para ganar views, seguidores o no sé, pero lo que hablan son disparates. Quiero que vean el dispare que dijo ese anormal, porque es anormal.

Yo no he hablado de nada y no quería hacerlo, pero lo tengo que hacer porque lo que hablan son mentiras, en lugar de preguntar lo que hacen es hablar cosas que no son.

Ni mi hermana vivía conmigo, ni se metió ningún novio a la casa como dijo ese retardado, porque lo que es, es un anormal, disparatero”, expresó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.