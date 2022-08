Examiga de Epa Colombia recibió jugosa oferta por retractarse

La noche del pasado martes 23 de agosto, Yoli Álvarez, más conocida en el mundo digital como ‘La Barbie Colombiana’, arremetió una vez más contra la empresaria Daneidy Barrera, reconocida en las redes sociales bajo el nombre de Epa Colombia, pues en esta ocasión la acusó de supuestamente lavar dinero cuando ellas aún eran amigas.

Ahora, varias horas después de hablar públicamente del tema, reveló que el que sería el encargado de manejar las redes sociales de la vendedora de keratinas se habría comunicado con ella para ofrecerle una gran suma de dinero a cambio de que se retractara sobre lo dicho anteriormente.

“Te consigno yo ya seis millones de pesos, te los regalo yo de mi plata y dejás a Epa en paz y decís y explicás que ella, ya sabias, que ya sabes qué trata lavar dinero y Epa no lo hace y te equivocás es porque Epa no hace eso, es totalmente falso”, se escucha decir al hombre que habría contactado a La Barbie.

Sin embargo, Álvarez se negó a hacerlo y por el contrario lo exhibió con sus cientos de seguidores, además advirtió que ella no tenía por qué dar explicaciones sobre el por qué afirmaba que Epa Colombia habría cometido este delito a menos que un juez se lo ordenara, en caso de que la empresaria quisiera demandarla por difamación.

“¿Cómo lo hacía (Epa Colombia)? Eso yo no tengo por qué decírselo a ustedes, ni a él que me va a llamar, ni por qué tienen que ofrecerme plata, ni nada de eso. Eso solamente se lo tengo que decir a un juez, a un fiscal, a un abogado, al que sea, si es que ella va a demandar o si es que la justicia va a abrir un proceso, porque la Fiscalía puede abrir un proceso sin que haya denuncias, ni nada, solamente porque le dio la gana de abrir el proceso contra ella, contra mí, contra los dos, contra lo que sea, por ser testigo, por cómplice, por lo que sea, eso solamente le incumbe a ellos. Entonces a mí no va a venir una persona que le maneja las redes, que mantiene diciéndole qué tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer ella a venir aquí a ofrecerme plata para que venga y yo diga otra cosa, no, ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Yo dije lo que tengo que decir, yo no tengo por qué darle explicaciones a él, ni a ellos”, aseguró Yoli Ramírez luego de recibir la jugosa oferta para que se retractara públicamente.