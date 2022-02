Ex novia de Yeferson Cossio desmintió haber filtrado el video íntimo

En los últimos días, la intimidad de reconocidos creadores de contenido ha sido violentada y expuesta públicamente. Primero, fue el abrumador caso de Dani Duke y La Liendra, que en días recientes sufireron la filtración de un clip que pensaron quedaría solo para los dos.

Lee también: Yeferson Cossio reaccionó a la filtración de un video íntimo suyo con una ex

El siguiente en sufrir la misma exposición fue Yeferson Cossio. El antioqueño habría grabado diversos momentos en la intimidad con su ex novia Sarah y por alguna razón, varios de ellos fueron filtrados en la web y hasta hace pocas horas viralizados en redes.

Ante esto, Yeferson dejó claro que esos videos no corresponden a ninguna infidelidad, ya que son grabaciones de años atrás con quien además fue su pareja. Después, insinuó que su ex pareja, pudo ser la responsable de filtrar este material.

"Yo no quería darle relevancia al tema ni a una mujer pues que después de cuatro años de relación terminada le dio por publicar un video de los dos, sino que me veo en la obligación porque todo el mundo enviándoselo a Jennifer".

Te puede interesar: Furioso, Yeferson Cossio responde si filtró su video para competir con la Liendra

Tras las acusaciones del también empresario, Sarah, aprovechó un comentario en su contra para dejar claro que ella no filtró el video y que hubo muchas maneras en que los internautas pudieron sencillamente grabar pantalla y ahora sacarlos a luz.

Puedes leer: Aida Victoria opinó sobre el video íntimo de Yeferson Cossio

"Yo no he filtrado ningun video de nada con nadie. No me interesa y jamás lo haría. De hecho no tengo ningun material de aquel entonces en mi poder, todo lo eliminé. El video que salió en aquella página conmigo es muy viejo y lo subimos en una historia en mi Instagram en ese momento. Alguien debió haber grabado pantalla..." comenzó Sara.