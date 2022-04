Esta es la foto del día que Luisa W y Pipe Bueno se hicieron novios

La influenciadora Luisa Fernanda W decidió responderles a sus miles de seguidores preguntas con fotos o videos de algún momento de su vida.

Lo que más les gustó a sus seguidores es que decidió mostrarse en videos y fotos de hace muchos años, incluso cuando no tenía cirugías y cuando hacía videos empezando su carrera. Además, reveló detalles de su pasado que la hacen muy feliz, por ejemplo, su embarazo, el día del nacimiento de Máximo, sus primeros videos, sus amigos y más.

Pero la respuesta que más gustó fua la fotografía que publicó revelando el día en el que ella y el cantante de música popular, Pipe Bueno oficializaron su noviazgo.

En la imagen se puede ver a Luisa Fernanda W además con un grupo grande amigos influenciadores en lo que habría sido una actividad que dejó buenos recuerdos. El Mindo, y hasta Felipe Saruma aparecen en esa imagen.

Muchos quedaron impresionados al ver la fotografía, pero también todos los influenciadores que en su momento se reunían para hacer contenido y hasta eran amigos. Sin embargo, el detalle de la foto era que en ese momento ya era oficial la relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W.

Vale la pena destacar que la misma Luisa Fernanda no se imaginó que su relación con el cantante popular llegaría tan lejos, al punto de tener con él una familia y su primer hijo, y aunque se rumora que ella podría estar esperando el segundo bebé de su familia, ella también ha comentado que de ser así no lo ocultaría, pero sí se tomaría su tiempo para contarlo. Sin embargo, aseguró que por ahora son tres, pero que no descartar crecer la familia pues le ha gustado mucho su faceta de madre.

